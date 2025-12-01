Josh Paredes gana el primer Pin del Chef de MasterChef Celebrity Ecuador

Josh Paredes celebra ser la ganadora del primer Pin del Chef de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

La cocina más famosa del mundo volvió a explotar de adrenalina la noche de este lunes 1 de diciembre del 2025. Josh Paredes es la primera portadora del Pin del Chef, luego de ganar el reto a Giovanna Andrade. ¿Qué decisiones tomó?

No fue un reto fácil, las cocineras tuvieron que replicar unos patacones con pescado del chef Luis Carlos, quien, junto a la chef Irene degustaron los platos y decidieron que la ganadora era Josh Paredes. Los chefs aseguraron que la creadora de contenido tuvo menos errores que Giovanna.

'Guatita coronada' gana el primer cachetito de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador

El Pin del Chef otorga inmunidad a la ganadora durante un ciclo, sin embargo, todo depende de cómo se desarrolle la competencia. Las emociones de haber ganado se mezlcaron con tensión luego que Josh abrió el cofre entregado por la chef Irene Gonzalez y encontró un delantal negro con un diana en el centro.

Josh sin dudarlo, y teniendo en cuenta que esto es una competencia, entregó el delantal a Bastián Napolitano, argumentó que es uno de los cocineros más fuertes en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador.

La chef Irene entrega el cofre a Josh Paredes, ganadora del primer Pin del Chef de la temporada. Teleamazonas

Para anunciar a la ganodora de este privilegio, las cocineras se maquillaron para reflejar que regresaban de una fuerte batalla, pero en las cocinas. Ambas entraron al set despeinadas y con moretones en los ojos.

Giovanna Andrade y Josh Paredes compitieron por el Pin del Chef. Teleamazonas

Previamente, los participantes cocinaron en parejas en un reto de presión supervisado por los chefs Carolina Sánchez, Jorge Rausch y Cecilia Cedeño, invitada especial de esta noche.

Los cocineros conformaron las parejas libremente, una decisión estratégica que algunos usaron sabiamente y a otros les jugó en contra. Así se unieron los cocineros para trabajar en este capítulo:

Erika Russo y Bastián Napolitano

Manaba y Andy Suzuki

El José y Monserrath Astudillo

Beber Espinoza y Riccardo Perotti

Ana Paula Buljubasich y Mara Topic

Naykim Tzamarenda y Nicole Pinilla

Blanko y Sebastián Guayasamín

Sonia Luna y Fer Guevara

Nexar Gómez y Frickson Erazo

Jorge Campozano y Karime Borja

Con el reloj en marcha, el estudio se convirtió en una mezcla de risas, tensiones, dudas, gritos de estación en estación y pequeñas duplas cargadas de sabor.

La chef Cecilia no dejó pasar nada: corrigió, exigió y animó a los equipos a no rendirse ante el caos. Entre dulces, salados, experimentos fallidos y algunas revelaciones, un equipo brilló con luz propia: Frickson y Nexar.

Sorprendieron al jurado con unas cocadas espectaculares, equilibradas, bien preparadas y llenas de sabor. Su trabajo impecable les dio la victoria absoluta del Reto de Presión.

Pero no todos corrieron con la misma suerte. A pesar de su esfuerzo, Nicole y Naykim no lograron convencer al jurado. Su baja participación en la estación los llevó directamente al delantal negro, convirtiéndolos en los primeros en entrar a la zona de riesgo en esta etapa de la competencia.

