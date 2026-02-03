Karime Borja es la nueva portadora del Pin del Chef; Bastián y Frickson serán capitanes de equipo

Las risas y la fuerza fueron las protagonistas de este martes 3 de febrero del 2026, en MasterChef Celebrity Ecuador. Los cocineros trabajaron en parejas, amarrados espalda con espalda, mientras Karime Borja y Fer Guevara se enfrentaron por el Pin del Chef.

Al final del reto hubo tres ganadores. En el reto de presión, Bastián Napolitano y Frickson Erazo, y en el Pin del Chef, la ganadora fue Karime, quien previamente, junto a Fer, anunció que Josh Paredes se quedaría en el sofá esta noche, quitándole la oportunidad de que gane y sea capitana de equipo en el siguiente desafío.

Aunque el duelo por el Pin del Chef no fue fácil para las competidoras, la psicóloga guayaquileña luchó, en tres ocasiones, por sacar una mayonesa perfecta para replicar el tartar de res del chef Víctor Lanz. Mientras que Fer parecía tener el control de todo, el tiempo no estuvo de su parte y no pudo terminar el emplatado.

Karime Borja y Fer Guevara se enfrentaron por el Pin del Chef, con la guía del chef Víctor Lanz. Teleamazonas

El menú de los ganadores, en cambio, fue un aguado de pollo con puré de maduro y una espumilla con mora y guayaba. El jurado quedó fascinado con los sabores y aunque cuestionaron las proporciones del maduro, resaltaron que el plato era digno de llevarse la victoria.

Bastián Napolitano y Frickson Erazo ganaron el reto de presión de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas

En el siguiente capítulo los competidores se enfrentarán a un reto de campo, ¿quién se llevará la victoria? ¿qué decisiones tomará Karime? No se lo pueden perder, MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, a las 21:00, por Teleamazonas.