Recuerdos, críticas y aprendizajes en Cocinando

En el capítulo de Cocinando a los Celebrities, de este lunes 30 de marzo de 2026, Frickson, Andy y Beber revivieron algunos de los momentos más intensos y significativos de la competencia. Entre recuerdos de críticas, desafíos en la cocina y emociones personales, el programa mostró cómo cada uno enfrentó obstáculos y aprendizajes que marcaron su competencia.

Uno de los testimonios más guardados fue el de Frickson, quien recordó lo difícil que fue recibir críticas del jurado luego de presentar un plato que había preparado con mucho amor y que estaba dedicado a su esposa. Confesó que ese momento lo golpeó profundamente, al punto de considerar abandonar la competencia. Sin embargo, fue su esposa quien lo motivó a continuar, alentándolo a no rendirse y a seguir luchando dentro del programa.

Por su parte, Andy también hizo memoria de uno de sus peores desempeños en la cocina, un plato que incluso fue comparado con el de Nexar en una de las eliminaciones, marcando uno de los momentos más complicados de su participación. Sin embargo, Andy lo tomó con mucho humor y aprendizaje para seguir avanzando en la competencia.

En medio de estos recuerdos, también hubo espacio para reflexionar sobre el crecimiento personal. Beber mencionó brevemente que, más allá de su eliminación, logró algo importante: ganarse el cariño del público, un reconocimiento que valoró profundamente tras su paso en las cocinas.

Así, el episodio de Cocinando se convirtió en un recorrido por las experiencias más intensas de MasterChef, donde los participantes no solo revivieron errores y críticas, sino también las lecciones y la fortaleza que les dejó el programa.