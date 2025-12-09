Creatividad y presión a mil en MCCelebrity Ecuador; Bastián Napolitano gana el Pin del Chef

Bastián Napolitano gana su primer Pin del Chef, en un duelo frente a Karime Borja. La chef Cecilia Cedeño fue la invitada especial de este reto.

Un ceviche jipijapa, al estilo de la chef Cecilia Cedeño, fue el aliado de Bastián Napolitano para ganar su primer Pin del Chef. El baterista de Verde 70 se enfrentó a Karime Borja en un intenso reto de sabores ecuatorianos. La presión se sintió hasta el último minuto del capítulo de este martes 9 de diciembre del 2025.

Ambos cocineros, ganadores del reto anterior, tuvieron 45 minutos para replicar un el plato al estilo de la chef manabita Cecilia Cedeño, tiempo que Bastián no escuchó y empezó a cocinar con toda la paciencia y tranquilidad del mundo, mientras Karime se movía de un lado a otro con los ingredientes.

El baterista empezó a correr cuando anunciaron que en cinco minutos terminaba la cocinada. Culminado ese tiempo los cocineros entregaron sus platos, la diferencia se evidenció a simple vista, no obstante, el sabor determinó al ganador.

La chef Cecilia Cedeño presenta un ceviche manabita para replicarlo en el reto del Pin del Chef. Teleamazonas Los cocineros tuvieron 45 minutos para replicar el plato de la chef Cecilia Cedeño, Teleamazonas La chef Cecilia Cedeño anuncia que el ganador del Pin del Chef es Bastián Napolitano. Teleamazonas

Según la chef Cecilia, el plato de Karime se destacó por el emplatado y la buena cocción de los mariscos. Sin embargo, la salsa le quedó un poco espesa y olvidó colocar el aguacate, las cebollas y el aceite de oliva. El plato de Bastián, en cambio, faltó la decoración, pero la chef manabita resaltó la textura de la salsa, y la combinación de sabores, aunque a él se le olvidó colocar el culantro, los errores fueron menores a los de la exreina de Guayaquil. Eso lo convirtieron en el ganador de la noche.

A la par que los cocineros se enfrentaban por el Pin del Chef, los demás participantes, en parejas y en equipos de tres, ponían a prueba su creatividad para elaborar una torta de cinco pisos, cada uno con relleno y de diferente color.

Un pulpo sin sabor; Nicole Pinilla es la segunda eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador

En las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador se observaban todos los colores, olores, sabores y tamaños. Al finalizar los 75 minutos, el jurado llamó a todos al atril para probar y verificar si cumplieron el reto, efectivamente, todos habían cumplido con las indicaciones del jurado, pero solo una pareja destacó, la de Andy Suzuki y Beber Espinoza. El pastel de ellos estuvo dedicado a Maki, la hija de tres años de la creadora de contenido. A los jueces les gustó el sabor y decoración que realizaron los participantes.

Antes de finalizar el programa, la chef Cecilia llegó a las cocinas con Karime y Bastián para comunicar a todos que el nuevo portador del Pin del Chef, en este ciclo, es Bastián Napolitano.

¿Qué estrategias se preparan? ¿Qué poderes tendrá el nuevo portador del Pin deh Chef? Descúbralo en el siguiente episodio de MasterChef Celebrity Ecuador, lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas, el Canal de la Familia Ecuatoriana.