Segundo Pin del Chef para Josh Paredes en MCCelebrity Ecuador; un Steak pimienta fue el protagonista

Por segunda acasión y con un plato del chef Jorge Rausch, la cuencana Josh Paredes se convirtió en la ganadora del tan anhelado, y preciado, Pin del Chef tras enfrentarse a Frickson Erazo. ¿Qué poderes tendrá y cómo los utilizará?

Los nervios y la adrenalina se apoderaron de Josh y Frickson en su lucha por ganar el reto de este martes 16 de diciembre del 2025, en el cual los competidores debían preparar un lomo de res en salsa pimienta, acompañado de puré de papa y crema de espinaca.

Aunque el ambiente durante la cocinada fue amistoso, los minutos finales frustraron a Frickson. La creadora de contenido tenía casi listo su plato, pero él sufría por el estado del puré y la cocción de la carne.

El emplatado mostró la ventaja de Josh sobre el extricolor, y el chef Rausch lo confirmó. Dijo que el plato tenía sabor, el termino de la carne estaba en su punto y la textura del puré y la salsa lucían y sabían muy bien.

Frickson Erazo y Josh Paredes en el Pin del Chef con el chef Jorge Rausch Teleamazonas Frickson Erazo cocina en el reto del Pin del Chef. Teleamazonas El chef Jorge Rausch visita la estación de Frickson Erazo. Teleamazonas Josh Paredes cocina durante el reto del Pin del Chef. Teleamazonas Josh Paredes presenta su plato al chef Jorge Rausch. Teleamazonas Frickson Erazo presenta su plato al chef Jorge Rausch. Teleamazonas Los cocineros esperan la decisión del ganador del Pin del Chef Teleamazonas Josh Paredes es la ganadora del Pin del Chef Teleamazonas

En tanto que, para el plato de Frickson, el chef aseguró que el puré estaba muy líquido y la carne se había pasado de cocción. Con estos comentarios el chef felicitó y entregó el Pin del Chef a Josh.

La primera vez que Josh ganó el Pin del Chef fue en el capítulo 10 ante Giovanna Andrade.

Del otro lado, los cocineros trabajaban en equipos con el objetivo de evitar el delantal negro. Sin embargo, no todos lo lograron. Nueve participantes entraron a la zona de peligro.

Velocidad y adrenalina hacen al equipo azul ganador del reto de campo de MCCelebrity Ecuador

Beber Espinoza, Mara Topic, Blanko, Sebastián Guayasamín, Naykim Tzamarenda, Nexar Gómoz, El Jose, Ana Paula Buljubasich y Bastián Napolitano fueron los desafortunados.

Ahora, los cocineros deberán estudiar más y estar listos para las decisiones del Pin del Chef. Todo puede pasar en la cocinas más famosas del mundo. No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, lunes a viernes, desde las 21:00, por Teleamazonas.