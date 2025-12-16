Segundo Pin del Chef para Josh Paredes en MCCelebrity Ecuador; un Steak pimienta fue el protagonista
El Pin del Chef regresa a manos de Josh Paredes tras un intenso duelo ante Frickson Erazo. El chef Jorge Rausch comandó este reto.
Josh Paredez gana, por segunca ocasión, el Pin del Chef.
Teleamazonas
Compartir
Actualizada:
16 dic 2025 - 22:35
Por segunda acasión y con un plato del chef Jorge Rausch, la cuencana Josh Paredes se convirtió en la ganadora del tan anhelado, y preciado, Pin del Chef tras enfrentarse a Frickson Erazo. ¿Qué poderes tendrá y cómo los utilizará?
Los nervios y la adrenalina se apoderaron de Josh y Frickson en su lucha por ganar el reto de este martes 16 de diciembre del 2025, en el cual los competidores debían preparar un lomo de res en salsa pimienta, acompañado de puré de papa y crema de espinaca.
Aunque el ambiente durante la cocinada fue amistoso, los minutos finales frustraron a Frickson. La creadora de contenido tenía casi listo su plato, pero él sufría por el estado del puré y la cocción de la carne.
El emplatado mostró la ventaja de Josh sobre el extricolor, y el chef Rausch lo confirmó. Dijo que el plato tenía sabor, el termino de la carne estaba en su punto y la textura del puré y la salsa lucían y sabían muy bien.
En tanto que, para el plato de Frickson, el chef aseguró que el puré estaba muy líquido y la carne se había pasado de cocción. Con estos comentarios el chef felicitó y entregó el Pin del Chef a Josh.
La primera vez que Josh ganó el Pin del Chef fue en el capítulo 10 ante Giovanna Andrade.
Del otro lado, los cocineros trabajaban en equipos con el objetivo de evitar el delantal negro. Sin embargo, no todos lo lograron. Nueve participantes entraron a la zona de peligro.
Beber Espinoza, Mara Topic, Blanko, Sebastián Guayasamín, Naykim Tzamarenda, Nexar Gómoz, El Jose, Ana Paula Buljubasich y Bastián Napolitano fueron los desafortunados.
Ahora, los cocineros deberán estudiar más y estar listos para las decisiones del Pin del Chef. Todo puede pasar en la cocinas más famosas del mundo. No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, lunes a viernes, desde las 21:00, por Teleamazonas.
Compartir