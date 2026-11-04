¡Conoce a Óscar Santacoloma, el nuevo jurado de Mastechef!

¡El trío que pondrá a prueba el sabor y el talento! Carolina Sánchez, Óscar Santacoloma e Irene González conforman el jurado de MasterChef Ecuador para una temporada llena de desafíos y sorpresas.

Las cocinas más famosas del Ecuador tienen un nuevo integrante, el chef Óscar Santacoloma quien se suma al jurado de MasterChef Ecuador para evaluar a los 24 participantes que buscarán conquistar a los expertos con sus preparaciones.

Con una amplia trayectoria gastronómica y una pasión que va más allá de los fogones, llega dispuesto a poner a prueba el talento, la creatividad y la técnica de quienes sueñan con convertirse en los próximos grandes referentes de la cocina ecuatoriana.

Aunque nació en España, Ecuador ocupa un lugar muy especial en su corazón. Hace 12 años encontró en este país un hogar donde ha construido una parte fundamental de su vida personal y profesional.

En esta nueva etapa televisiva, el chef compartirá el jurado con Carolina Sánchez e Irene González, dos figuras con las que, según contó, ha logrado una excelente relación. Santacoloma destacó el apoyo, la calidez y el sentido del humor de sus compañeras, cualidades que han hecho de esta experiencia un proceso positivo desde el comienzo.

Docente universitario

Santacoloma también se desempeña como docente universitario, una faceta que le permite compartir sus conocimientos y formar a nuevas generaciones de cocineros.

Irati restaurante

Su propuesta gastronómica también tiene un espacio propio en Irati, su restaurante en Quito, donde los sabores y las tradiciones de la cocina española son protagonistas.

Obra social

Sin embargo, su vínculo con los alimentos va más allá de los restaurantes. Santacoloma participa, junto al Banco de Alimentos de la universidad, en iniciativas que permiten hacer llegar comida a fundaciones que atienden a niños y adultos mayores.

La incorporación de Santacoloma, en MasterChef Ecuador suma una mirada que combina experiencia, formación y compromiso social. Los aspirantes deberán demostrar que sus platos están a la altura de las exigencias del jurado, mientras los espectadores conocerán una nueva faceta del chef español, ahora frente a las cámaras.