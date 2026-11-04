Banano ecuatoriano rompe récord de exportaciones: 312 millones de cajas llegaron a mercados internacionales

La Unión Europea, Rusia y Medio Oriente concentraron los principales destinos de la fruta ecuatoriana.

El banano ecuatoriano aumentó sus exportaciones en los mercados internacionales. Entre enero y septiembre de 2026, Ecuador envió al exterior 312,41 millones de cajas, un crecimiento del 9,6% frente al mismo periodo de 2025, según datos de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador (Acorbanec).

La Unión Europea se mantiene como el principal destino, con el 32,38% de las exportaciones.

Le siguen Rusia, con el 19,83%; Medio Oriente, con el 15,5%; y Estados Unidos, con el 11,53%. Estos cuatro mercados concentran la mayor parte de los envíos de la fruta nacional.

Otros destinos también reciben banano ecuatoriano. Entre ellos están el Cono Sur, con el 7%; Asia Oriental, con el 5,96%; Europa del Este, con el 2,20%; Asia Central, con el 2,03%; África, con el 1,38%; Reino Unido, con el 0,88%; Oceanía, principalmente Nueva Zelanda, con el 0,85%; y los países de EFTA, como Noruega e Islandia, con el 0,43%.

Los principales mercados de exportación son:

Unión Europea: 32,38%.

32,38%. Rusia: 19,83%.

19,83%. Medio Oriente: 15,5%.

15,5%. Estados Unidos: 11,53%.

11,53%. Cono Sur: 7%.

7%. Asia Oriental: 5,96%.

El crecimiento de las exportaciones estuvo acompañado por un aumento de la producción. Acorbanec reportó que los registros de enfunde entre la semana 41 de 2025 y la semana 27 de 2026 reflejaron un incremento del 3,74% frente al periodo comparable anterior.

El informe también señala un mayor rendimiento de los racimos y el aporte de plantaciones resembradas y nuevas áreas que ya producen fruta.

Preocupación por El Niño

Sin embargo, el sector mantiene la atención sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño, especialmente en Guayas, Los Ríos y El Oro, provincias productoras vulnerables a las lluvias e inundaciones.

En El Oro ya se reportaron precipitaciones más fuertes y afectaciones en algunas zonas, aunque estas no comprometieron la producción exportable hasta septiembre.

En los mercados internacionales, los envíos a la Unión Europea crecieron 14,85%. Entre los países con mayores incrementos figuran Finlandia, con 194,96%; Dinamarca, con 159,37%; y Francia, con 136,46%.

También aumentaron las exportaciones hacia Polonia, Italia, Suecia y Bélgica, entre otros destinos.

Rusia recibió 61,94 millones de cajas, un crecimiento del 10,32% frente a 2025. Mientras tanto, Medio Oriente sumó 48,55 millones de cajas, con un aumento del 13,86%.

En esta región destacaron los incrementos de los envíos hacia Turquía, con 49,50%, y Arabia Saudita, con 38,27%.

El comportamiento de las lluvias y los posibles efectos de El Niño serán factores que el sector deberá seguir de cerca para mantener la producción y los envíos al exterior.