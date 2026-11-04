Gina Hinojosa hace historia al convertirse en la primera gobernadora latina de Texas

Gina Hinojosa hizo historia al convertirse en la primera mujer latina elegida gobernadora de Texas en las elecciones del 3 de noviembre de 2026.

Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer latina elegida gobernadora de Texas, en Estados Unidos, tras derrotar al republicano Greg Abbott en las elecciones de medio término celebradas el martes 3 de noviembre de 2026.

La victoria fue proyectada por CNN y Associated Press (AP), mientras avanzaba el conteo de votos. Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, reconoció su derrota y anunció que colaborará con la transición de gobierno.

El resultado representa un cambio político en Texas, estado gobernado por los republicanos desde 1995, cuando terminó el mandato de la demócrata Ann Richards.

¿Quién es Gina Hinojosa, la primera gobernadora latina de Texas?

Hinojosa, de 52 años, es abogada y legisladora estatal del Partido Demócrata. Nació en Brownsville, una ciudad ubicada cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, y representa a un distrito de Austin.

Antes de llegar a la Legislatura estatal, también se desempeñó en el ámbito educativo como presidenta de una junta escolar.

Durante su campaña, centró sus propuestas en la reducción del costo de vida, el fortalecimiento de la educación pública y una mayor supervisión de las grandes empresas tecnológicas.

¿Cuántos votos obtuvo Gina Hinojosa en Texas?

Según los resultados preliminares publicados por Decision Desk HQ, con aproximadamente el 91% de los votos contabilizados, Hinojosa registraba:

Gina Hinojosa, demócrata: 52,63%, equivalente a 4 763 963 votos

Gina Hinojosa, demócrata: 52,63%, equivalente a 4 763 963 votos Greg Abbott, republicano: 45,89%, equivalente a 4 153 915 votos

Pat Dixon, libertario: 1,49%, equivalente a 134 530 votos

Estas cifras corresponden al corte del 4 de noviembre de 2026, a las 01:29, hora del este de Estados Unidos, no representan los resultados oficiales definitivos.