Nuestro Mundial al Día: Sufrido pase a cuartos de la campeona del mundo Argentina

En Atlanta Argentina remontó el marcador y se clasificó a cuartos de final

Tras 27 días ininterrumpidos de fútbol y emociones, el Mundial se toma una tregua de apenas 24 horas antes de la fase decisiva del torneo, en el que ya sólo quedan los ocho mejores equipos, que a partir del jueves disputarán los cuartos de final.

El 11 de junio comenzaron el torneo 48 equipos, el doble que en la edición precedente en Catar, y ya se han disputado 96 de los 104 partidos previstos en competición, para dejar el número de supervivientes en ocho.

Entre ellos ya no están ni los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá, eliminados en octavos), ni campeones del mundo como Brasil, Alemania y Uruguay, ni otros equipos que habían llegado con pretensiones de llegar lejos, como Países Bajos y Portugal.

Heroico pase a cuartos

Resucitando de un 2-0 en contra, Argentina derrotó este martes a Egipto por 3-2 en Atlanta y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en un infartante triunfo celebrado entre lágrimas por Lionel Messi.

#NMAD | Así resumió Lionel Messi la sufrida clasificación de Argentina a los cuartos de final tras vencer a Egipto. La Albiceleste volvió a mostrar carácter para remontar un partido lleno de emociones y mantener intacto el sueño mundialista. #NuestroMundialAlDía #Teleamazonas pic.twitter.com/N8g4BWlmNi — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 8, 2026

Protestas de Egipto

Argentina, que ya había jugado con fuego ante Cabo Verde en una agónica victoria en dieciseisavos, realizó su mayor ejercicio de escapismo.

El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, denunció un arbitraje injusto después de que se les invalidara un gol en el segundo tiempo.

"Hemos jugado mejor con el balón. Hemos superado en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también, y antes del partido", afirmó Hassan en rueda de prensa.

#NMAD | "El arbitraje no fue justo; fue una injusticia clara y evidente. Este torneo está amañado."

Con esas contundentes palabras, Mostafa Ziko expresó su frustración tras la eliminación de Egipton ante Argentina

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Futbolistas sudamericanos son protagonistas

Las Copas del Mundo son el escenario donde las grandes estrellas reafirman su condición de élite.

Los futbolistas sudamericanos vuelven a ser protagonistas, liderando a sus selecciones y marcando la diferencia en los momentos decisivos del torneo.