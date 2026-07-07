Nuestro Mundial al Día: La dolorosa eliminación de Cristiano Ronaldo
Bélgica goleó el lunes a un pálido Estados Unidos por 4-1 y se cruzará en cuartos de final del Mundial 2026 con España.
Las reacciones de miles de fanáticos a la eliminación de Ronaldo
IMAGN IMAGES via Reuters
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Actualizado:
07 jul 2026 - 09:44
España negó la última oportunidad que tenía Cristiano Ronaldo de ganar una Copa del Mundo, al vencer 1-0 y eliminar a Portugal el lunes y avanzar a cuartos de final de Norteamérica 2026.
En un reñido duelo disputado el lunes en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, el solitario gol del triunfo llegó en el descuento (90+1') con el disparo de un recién ingresado Mikel Merino.
Las reacciones de miles de fanáticos a la eliminación de Ronaldo que marca el ocaso de su carrera futbolística.
Las declaraciones de Cristiano Ronaldo
Bélgica goleó a un pálido Estados Unidos
Bélgica goleó el lunes a un pálido Estados Unidos por 4-1 y se cruzará en cuartos de final del Mundial 2026 con España, que más temprano eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo, el viernes en el SoFi Stadium de Los Angeles.
Cuando el margen de error es mínimo, los arqueros se convierten en héroes.
En los partidos más cerrados del Mundial, sus atajadas han marcado la diferencia en los momentos más críticos, sosteniendo a sus selecciones y cambiando el destino de los encuentros.
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