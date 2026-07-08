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Ecuador

Temblor en Guayas: Sismo de magnitud 3.4 se registró cerca de Naranjal este 8 de julio

Un sismo leve de magnitud 3.4 se registró la mañana de este miércoles 8 de julio cerca del cantón Naranjal, en Guayas.

Sismo leve de 3.4 en Guayas no deja daños; el epicentro fue en Naranjal

IG

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

08 jul 2026 - 07:00

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Un sismo de magnitud 3.4 se registró la mañana de este miércoles 8 de julio de 2026 en la provincia del Guayas. 

El movimiento telúrico fue reportado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG) y tuvo como epicentro una zona cercana al cantón Naranjal.

Epicentro cerca de Naranjal

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico, el evento sísmico ocurrió con una magnitud de 3.4 MLv. El epicentro se localizó a 32,85 kilómetros de Naranjal, en la provincia del Guayas.

El organismo detalló que el sismo se produjo a una profundidad de 25 kilómetros, en las coordenadas 2.632° de latitud sur y 79.915° de longitud oeste

No se reportan daños

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni daños materiales relacionados con el sismo registrado la mañana de este miércoles.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, por lo que este tipo de eventos son monitoreados de forma permanente por el IG.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de gestión de riesgos en caso de registrarse nuevos movimientos telúricos.

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