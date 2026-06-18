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Nuestro Mundial al Día: Lluvia de goles en el arranque de la fecha dos del Mundial

Las selecciones anfitrionas Canadá y México sellaron sendas victorias que los acercan a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Las anfitrionas Canadá y México ganan en el arranque de la segunda fecha del Mundial

REUTERS

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

18 jun 2026 - 21:55

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Teleamazonas desplegó a su equipo periodístico para cubrir las emociones del arranque de la segunda fecha del Mundial 2026.

Este jueves 18 de junio hubo lluvia de goles, más de 10 tantos se han anotado en los cotejos entre Canadá 6-0 Catar, Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina, Chequia 1-1 Sudáfrica y  el cierre de la jornada con México 1-0 Corea del Sur.

Reacciones de los aficionados

Niño Moi llamado a guiar a La Tri

Moisés Caicedo tras un debut que dejó tareas pendientes para La Tri, ahora el mediocampista deberá asumir el liderazgo dentro de la cancha.

Caicedo es uno de los llamados a guiar al equipo en la búsqueda de los resultados que mantengan vivo el sueño mundialista para La Tri.

Kansas, lista para recibir a La Tri

Kansas City tiene todo listo para recibir a los seleccionados de Ecuador que el sábado 20 enfrentarán a una golpeada Curazao que llega de perder 7-1 ante Alemania.

Lois hinchas tricolores también arriban a esta sede mundialistas y preparan el tradicional banderazo para mostrar su apoyo a los dirigidos por Sebastián Beccacece.

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