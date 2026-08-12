EN VIVO | La Unión vs. Aucas por los octavos de final de la Copa Ecuador  

La Unión y Sociedad Deportiva Aucas disputan un duelo decisivo por los octavos de final de la Copa Ecuador 2026. El compromiso está programado para llevarse a cabo en el estadio del Club Deportivo La Unión, ubicado en la localidad de Pujilí, provincia de Cotopaxi, donde el cuadro local busca continuar con su racha histórica en el certamen nacional.

El conjunto de La Unión, representante de la Segunda Categoría, ha sido una de las grandes sorpresas de la competición tras dejar en el camino a rivales de la serie de privilegio. El equipo cotopaxense avanzó en las rondas previas mediante efectivas definiciones por penales tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario, superando primero a Cumbayá FC (5-4) y posteriormente a Deportivo Cuenca (8-7).

Por su parte, SD Aucas afronta este encuentro con la obligación de hacer valer su jerarquía como club de la Serie A. El equipo capitalino llega con ritmo y confianza tras haber asegurado su boleto a los octavos de final con un contundente triunfo 3-0 frente a San Antonio en la fase anterior, por lo que buscará imponer su juego ofensivo desde los primeros minutos para evitar sorpresas en territorio visitante.

El vencedor de esta llave de eliminación directa no solo asegurará su boleto a los cuartos de final de la Copa Ecuador, sino que también definirá un cruce de alta intensidad. El equipo que logre la clasificación se enfrentará en la siguiente ronda a Liga Deportiva Universitaria de Quito, que ya aguarda rival en el cuadro principal del torneo.