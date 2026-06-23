Nuestro Mundial al Día: Cristiano se reencuentra con el gol con doblete y Colombia en 16avos

El equipo de Nuestro Mundial al Día desplegado en EE.UU., México y Canadá te muestra un detallado resumen de los últimos acontecimientos del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026.

El inesperado goleador de Colombia en el Mundial, el lateral Daniel Muñoz, celebró el martes que los cafeteros jugaron como "leones hambrientos" en la victoria 1-0 ante República Democrática del Congo, con la que consiguieron la clasificación a los dieciseisavos.

El próximo sábado en Miami los cafeteros intentarán defender la punta en un partido muy esperado por los hinchas frente al equipo comandado por Cristiano Ronaldo.

Daniel Muñoz fue el héroe de Colombia

#NMAD | Daniel Muñoz fue el héroe de Colombia ante RD Congo con el gol de la victoria, pero tras el partido dejó claro que el equipo mantiene la calma y el enfoque. 🌎🏆 pic.twitter.com/067vlWilE6 — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 24, 2026

Portugal encuentra la senda del triunfo

Como ha hecho a lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo respondió como mejor sabe hacer a las críticas y las dudas: doblete contra Uzbekistán, este martes en Houston, y goleada 5-0 de Portugal que deja a los lusos muy cerca de avanzar a la siguiente fase.

Ronaldo fue el centro de las críticas tras el flojo debut de Portugal (1-1 contra la RD Congo), al punto que se alzaron voces que cuestionaban la presencia del cinco veces ganador del Balón de Oro en el once titular de Roberto Martínez.

¡Síuuu! El Mundial escucha al fin el grito de Ronaldo

#NMAD | 🐐⚽ Tras brillar con una actuación estelar ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo fue consultado sobre Lionel Messi y su respuesta no pasó desapercibida.



📹 Mira el momento que ya está dando de qué hablar en el Mundial 2026.#NuestroMundialAlDía #Teleamazonas pic.twitter.com/Noj3ttP54D — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 24, 2026

Inglaterra y Ghana empatan 0-0

Harry Kane y sus Three Lions se estrellaron este martes con la defensa de Ghana, con la que empataron sin goles cerca de Boston, pero quedaron en buena posición para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.

El capitán de Inglaterra se fue en blanco en Foxborough, Massachusetts, y desentonó de los otros astros que participan en la Copa del Mundo, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, que no se cansan de pasar por la caja registradora de goles.

Combativo y solidario como siempre, la estrella del Bayern Munich estuvo bien marcada por la zaga de las Estrellas Negras, que además trabaron el mediocampo inglés y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos gracias a la velocidad al contragolpe de Antoine Semenyo.