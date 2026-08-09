Video capta asalto a tres personas en el Valle de Los Chillos

Un violento asalto en el sector del Valle de Los Chillos quedó registrado en video.

Un violento asalto que ocurrió en el sector de Conocoto, en el Valle de Los Chillos, quedó registrado en video. El clip se viralizó este domingo 9 de agosto de 2026.

El video capta el momento en que tres personas se encuentran en una esquina conversando, cuando son interceptados por cuatro hombres que se movilizaban en un vehículo tipo SUV.

Los cuatro se bajan del vehículo, vestidos de policías, y arrinconan a las víctimas. Los amenazan y se llevan sus pertenencias. Luego, se suben al vehículo y huyen del lugar.

Policía realiza controles

Gabriela Santana, teniente de Policía y jefe (s) del Circuito Conocoto, informó que tras el hecho, los uniformados realizan controles en la zona para dar con los responsables del hecho violento.

Informó que el asalto ocurrió hace un mes en la zona. Sin embargo, este domingo 9 de agosto se realizan controles en distintos puntos de Conocoto, para tratar de obtener pistas de los responsables.