Mundial 2026: La historia de Lumumba, el hincha estatua de República del Congo

Lumumba es el hincha más famoso de la República Democrática del Congo.

Michel Kuka Mbolandinga es un congoleño reconocido por su peculiar forma de alentar a su selección de fútbol.

Más conocido como Lumumba Vea, el aficionado llegó a México para alentar a la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

Su viaje estuvo en riesgo por el brote de ébola en el Congo y otras regiones de África.

En los graderíos de los estadios se ubica de pie, levantando el brazo sin moverse durante los 90 minutos del partido.

¿Por qué el hincha congoleño se viste como estatua?

El aficionado recrea la imagen del líder independentista y primer jefe de Gobierno congoleño, Patrice Lumumba.

Su silueta se inspira en una estatua monocromo de Patrice Lumumba, primer ministro del Congo durante 1960, instalada en su mausoleo en Kinshasa.

Según los historiadores, fue un discurso contundente contra el racismo de los colonos belgas, pronunciado el 30 de junio de 1960 durante la independencia del antiguo Congo belga, lo que convirtió a Lumumba en una figura de leyenda.

Solo 75 días después, fue derrocado, y unos meses más tarde asesinado, el 17 de enero de 1961, a manos de mercenarios belgas y separatistas de la región de Alto Katanga.

Su cuerpo, disuelto en ácido, nunca llegó a ser encontrado. Este caso sigue suponiendo una de las páginas más oscuras de las relaciones entre Bélgica y su antigua colonia.