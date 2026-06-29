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Nuestro Mundial al Día: Paraguay apagó el sueño mundialista de Alemania

Paraguay venció a Alemania en dramática tanda de penales y lo eliminó en los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Paraguay echa a Alemania del Mundial, Martinelli mete a Brasil en octavos

IMAGN IMAGES via Reuters

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

29 jun 2026 - 21:55

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Paraguay dio la primera gran sorpresa del Mundial al eliminar en los penales a Alemania este lunes en una jornada en la que Brasil mantiene el sueño del hexacampeonato gracias a un gol de Gabriel Martinelli en el descuento.

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