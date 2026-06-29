Nuestro Mundial al Día: Paraguay apagó el sueño mundialista de Alemania

Paraguay dio la primera gran sorpresa del Mundial al eliminar en los penales a Alemania este lunes en una jornada en la que Brasil mantiene el sueño del hexacampeonato gracias a un gol de Gabriel Martinelli en el descuento.

Sebastián Beccacece ya palpita el Ecuador vs. México

"La historia está hecha para cambiarla", dijo el entrenador argentino Sebastián Beccacece tras la primera victoria ecuatoriana sobre los germanos.

Ahora la siguiente misión de Ecuador es ir por México, que fue líder del Grupo A con pleno de victorias.

El director técnico de La Tri compareció ante los medios y analizó al rival en la rueda de prensa previa al duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

#NMAD | Sebastián Beccacece ya palpita el Ecuador 🆚 México. 🇪🇨🔥

El director técnico de La Tri compareció ante los medios y analizó al rival en la rueda de prensa previa al duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026. #NuestroMundialAlDía #Teleamazonas #NuestroMundial pic.twitter.com/5dfO4g3GiP — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 30, 2026

México prepara su arsenal para recibir a Ecuador en el mítico estadio Azteca este martes a las 20:00.

México es una selección que también busca imponer sus condiciones. ¿Cómo llega el Tri al choque frente a La Tri?

Así llega México a su choque ante Ecuador