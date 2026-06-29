Quién es Slavko Vincic, el árbitro del juego México vs. Ecuador en el Mundial 2026

El enfrentamiento entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, programado para este martes 30 de junio a las 20:00 (hora de Ecuador) en el estadio Azteca, se perfila como un duelo de alta tensión donde el cuadro azteca buscará hacer valer su localía. Los ojos estarán sobre el árbitro Slavko Vinčić.

Slavko Vinčić es un árbitro internacional de nacionalidad eslovena, nacido en Maribor en 1979, que ostenta la escarapela FIFA desde el año 2010. Dentro del terreno de juego, se ha consolidado como uno de los colegiados más respetados y mejor valorados por la UEFA en la última década.

Su estilo de arbitraje se caracteriza por un fuerte rigor físico, la búsqueda de fluidez en las acciones y una personalidad firme que le permite controlar partidos de alta tensión sin perder los papeles.

Su currículum en el fútbol de élite es impecable y está lleno de designaciones en los escenarios más exigentes del planeta. Antes de llegar a esta Copa del Mundo de 2026, Vinčić ya sumaba a su trayectoria la dirección de la Final de la UEFA Europa League en 2022 y, de forma más destacada, la Final de la UEFA Champions League 2024 en Wembley, donde el Real Madrid se coronó ante el Borussia Dortmund.

Asimismo, cuenta con experiencia previa en la Eurocopa y en el Mundial de Qatar 2022, donde fue el encargado de impartir justicia en el sorpresivo debut en el que Arabia Saudita derrotó a Argentina.

Más allá de sus indudables credenciales deportivas, el nombre del esloveno quedó marcado a nivel global por un polémico incidente extra futbolístico ocurrido en mayo de 2020. Durante la pandemia de COVID-19, Vinčić fue arrestado de forma provisional en Bosnia y Herzegovina en medio de una redada policial que desarticuló una red de prostitución, drogas y tráfico de armas.

Aunque el escándalo dio la vuelta al mundo, las investigaciones demostraron rápidamente que el silbante se encontraba en el lugar equivocado por una reunión de negocios privada y que no tenía vínculos con las actividades ilícitas; tras ser absuelto y declarar como testigo, regresó al arbitraje con el respaldo total de las autoridades del fútbol.

Para el trascendental partido de eliminación directa entre México y Ecuador en el Estadio Azteca, la FIFA ha depositado su total confianza en él debido a su capacidad para manejar la presión de las hinchadas americanas.

Vinčić estará acompañado en las bandas por sus compatriotas eslovenos Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, conformando una terna europea experimentada que buscará llevar el encuentro con la menor cantidad de interrupciones posibles en este crucial torneo de 2026.