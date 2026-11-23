Sinfonía de Motores - Episodio 45

¡La adrenalina y la historia del automovilismo se viven en #SinfoníaDeMotores! Analizamos la intensa lucha por el subcampeonato en el Gran Premio de Las Vegas, repasamos los secretos de los neumáticos de Fórmula 1 y conocemos los resultados de la última fecha del Mundial de Resistencia en Monza. Además, descubrimos el legado de la familia Redín y su aporte al automovilismo ecuatoriano. ¡Todo el mundo motor en un solo programa!