¡Gran estreno de Yo Me Llamo!; el mejor programa de imitación del país vuelve a Teleamazonas

Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí integran el jurado de la nueva temporada de Yo Me Llamo.

Yo Me Llamo, el mejor programa de imitación, regresa a la pantalla de Teleamazonas con una nueva temporada llena de talento, la mejor música y muchas sopresas.

La octava temporada del show de imitación más popular de la televisión ecuatoriana regresa este lunes 1 de septiembre del 2025, a las 21:00, por Teleamazonas.

Este año, Yo Me Llamo llega con un formato renovado, nuevas voces y la promesa de mayor emoción en cada gala.

Nuevas dinámicas

En esta edición, 132 participantes intentarán conquistar al público y al jurado transformándose en los mejores dobles de artistas nacionales e internacionales.

Pero la competencia no será la misma de siempre. El productor general, Jhonny Pasquel, adelantó que el programa tendrá un formato renovado.

En temporadas anteriores, Yo Me Llamo tenía un sistema de canto, canto, canto, sentencia y eliminación. Para la nueva temporada, el programa de imitación de canto de Ecuador trae una gran sorpresa.

Además, se incorporarán duetos y duelos, con un enfoque distinto. En los duetos, dos imitadores compartirán una misma canción, pero cada uno la interpretará en el estilo de su artista.

En los duelos, tres concursantes se enfrentarán con su canción: el ganador pasará a la gala de los mejores, el segundo, a una gala intermedia y el de menor rendimiento a la de eliminación.

La producción también integrará innovaciones tecnológicas como el uso de inteligencia artificial y el segmento denominado contra pantalla, que añadirán un nuevo nivel de exigencia para los participantes.

Este será el jurado y los presentadores de Yo Me Llamo

El jurado estará conformado por la cantante y actriz guayaquileña Pamela Cortés, el cantautor colombiano Lucas Arnau y el actor ecuatoriano Ricardo Velasteguí. Ellos serán los encargados de evaluar la voz, el parecido y la puesta en escena de los concursantes.

En la conducción, Ronald Farina estará en el escenario, Fiorella Solines acompañará a los participantes tras bambalinas y la cantante Nikki Mackliff liderará la producción digital para conectar al público a través de las plataformas en línea.

Como en ediciones anteriores, la escuela de Yo Me Llamo será clave en el proceso. El maestro Ovidio González y un equipo de entrenadores en canto, coreografía y producción musical se encargarán de perfeccionar cada detalle de los concursantes, que deberán convencer no solo al jurado, sino también a la audiencia.