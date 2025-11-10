Nicki Nicole de despide de Yo Me Llamo Ecuador con su show al ritmo del trap latino 'Colocao'

La gala 43 estuvo marcada de emociones. Nicki Nicole se despidió entre lágrimas de Yo Me Llamo Ecuador. Su show al ritmo de 'Colocao' no fue suficiente para mantenerse en la semana final. Víctor Manuelle fue elegido como el mejor de la noche.

La imitadora de la cantante argentina se llama Anahí Núñez. Es oriunda de Ambato y se dedica a la música con el seudónimo 'Nena'. La joven recalcó que su paso por Yo Me Llamo tenía el objetivo de aprender y que el país la conozca.

"Hice un muy buen trabajo y estoy muy feliz de haber llegado aquí. Les amo mucho a mis compañeros. Creo que esta experiencia se va a quedar para siempre en mi vida. Quiero seguir haciendo música y ser una artista muy grande", dijo entre lágrimas Anahí Núñez, tras su eliminación.

Empezó la semana final de Yo Me Llamo Ecuador. Un concierto lleno de emociones se vivió el lunes 10 de noviembre del 2025 con Héctor Lavoe, Pedro Fernández, Nicki Nicole, Ricardo Montaner, Michael Jackson, Isabel Pantoja, Pablo Alborán, Víctor Manuelle y Jessi Uribe.

El primero en abrir el show fue Héctor Lavoe. El imitador del cantante puertorriqueño al ritmo de ‘Aguanile’ puse a bailar al público y jueces. Pamela Cortés destacó la fuerza que tuvo en el escenario.

Luego se presentó Pedro Fernández. Con su canción ‘Mi forma de sentir’ emocionó a los asistentes. Al final de su presentación recibió una ola de aplausos. Lucas Arnau calificó como especial y emotiva su presentación.

Nicki Nicole llegó al escenario con el trap latino ‘Colocao’. Su presentación fue calificada como “fantástica”. Ricardo Velasteguí resaltó el dominio y presencia escénica y dijo que la ve en una final.

El romanticismo se sintió en cada palabra de la canción 'Solo con un beso' en la voz de Ricardo Montaner. Pamela Cortés aseguró que su presentación fue una "atedra de perfección en el escenario".

Michael Jackson hizo vibrar a Yo Me Llamo Ecuador. Su baile y canto con el icónico tema 'Beat It' impresionó en la gala 43. El ambiente con la banda en vivo y el cuerpo de baile hicieron una presentación inolvidable. "Solo nos queda aplaudir", dijo Ricardo Velasteguí, quien repitió que es una gran artista y se merece lo mejor.

Después, las emociones se vivieron a flor de piel con Isabel Pantoja, quien interpretó 'Era mi vida él'. La imitadora tuvo un show impecable que conquistó a los tres jueces.

La nostalgia se mantuvo con la voz de Pablo Alborán. Él interpretó 'Quién' de una forma excepcional que conquistó a todo el público y jueces.

El éxito 'He tratado' de Víctor Manuelle fue coreado por las decenas de asistentes que disfrutaron del show del cantante estadounidense de origen puertorriqueño en Yo Me Llamo. Su impecable interpretación complicó a los jueces, pero demostró que el programa se encuentra en su recta final.

Luego, el alma de los jueces vibró con el canto de 'Ángel para un Final' de Silvio Rodríguez. Su presencia y voz fueron suficientes para demostrar que es uno de los imitadores mas fuertes del programa.

Finalmente, Jessi Uribe cerró el hermoso concierto con 'OK'. El regional mexicano sonó con fuerza con la impecable voz del cantante colombiano.