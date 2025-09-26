La competencia es cada vez más intensa en Yo Me Llamo; ¿quiénes ganaron las batallas?

Los imitadores de Jessi Uribe, Natalia Jiménez y Los Visconti se enfrentaron en la segunda batalla de este viernes 26 de septiembre del 2025.

La competencia es cada vez más intensa en Yo Me Llamo Ecuador. Seis participantes se enfrentaron este viernes 26 de septiembre del 2025. Los imitadores de Silvio Rodríguez y Jessi Uribe fueron los ganadores de la noche.

El jurado destacó el crecimiento de los participantes, las observaciones fueron mínimas y eso ayudó a que clasifiquen directo a la siguiente fase.

En el caso de Silvio, Lucas Arnau confesó que disfrutó mucho ver al músico en el escenario. Ricardo Velasteguí, por su parte, dijo a Jessi Uribe: "Eres tremendo artista, gracias por esta presentación".

Las emociones no paran en la segunda noche de batallas en Yo Me LLamo; ¿quiénes ganaron?

En tanto que, Los Visconti y J Álvarez se enfrentarán en una nueva gala de salvación, es una oportunidad para seguir en la competencia y evitar la gala de eliminación, instancia a la que fueron enviados Camilo y Natalia Jiménez.

Dos batallas pusieron los nervios a tope en los participantes, quienes buscan mantenerse en el show para convertirse en el doble de su artista favorito.

