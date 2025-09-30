J Álvarez, sentenciado a gala de eliminación; ¿qué le faltó a su presentación?

Imitador de J Álvarez, sentenciado a gala de eliminación. Lunes 30 de septiembre del 2025.

El imitador de J Álvarez fue enviado a gala de eliminación este martes 30 de septiembre del 2025 en Yo Me Llamo, transmitido por Teleamazonas.

La decisión del jurado, integrado por Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí, se basó en que el imitador no mostró un buen manejo de la voz y del micrófono, ya que no tenía claro a qué distancia ubicarlo mientras cantaba.

“Debes trabajar más tu máscara facial; siento que hay una máscara, pero no se mueve”, dijo Ricardo, recalcando que las expresiones del participante no mostraban lo que la canción quería decir.

Esta noche también fueron parte de esta gala de salvación los imitadores de Pablo Alborán, Nicki Nicole, Héctor Lavoe, Los Visconti, Billie Eilish, R.K.M & Ken-Y y Carín León, quienes pasaron a la siguiente etapa de Yo Me Llamo.

El día 1 de octubre se llevará a cabo la gala de eliminación que trae una nueva dinámica al programa.

