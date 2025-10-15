Tres imitadores más preclasfican a la semana final de Yo Me Llamo

Imitadora de Nicki Nicole, preclasificada a la semana final de Yo Me Llamo. Miércoles 15 de octubre de 2025.

El jurado de Yo Me Llamo seleccionó a Pablo Alborán, Nicki Nicole y Pedro Fernández como preclasificados a la semana final de Yo Me Llamo.

Pedro Fernández consiguió preclasificarse, ya que ganó la etapa de dúos junto a Jessi Uribe. Sin embargo, aclararon los jueces que, si no hubiera contado con esa ventaja, en la gala de esta noche también hubiera conseguido la preclasificación por su presentación con la canción 'El aventurero'.

La imitadora de Nicki Nicole interpretó el tema ‘Colocao’. El juez Ricardo Velasteguí comentó que la forma de entrar al escenario causó impacto; además, mencionó que la seguridad que mostró en escena y el control de los nervios la ayudaron mucho para hacer una buena presentación.

“Solo tengo halagos para ti esta noche, te comiste el escenario, que gran energía”, dijo Lucas Arnau de la participante. Asimismo, Pamela Cortés resaltó la gran puesta escénica de Nicki y del correcto manejo que le da tanto a la voz como al cuerpo mientras canta.

El imitador de Pablo Alborán logro emocionar a jueces y al público con la interpretación del tema ‘Solamente tú’. Ricardo Velasteguí comentó que el crecimiento que ha tenido ha sido impresionante.

Por otra parte, Lucas resaltó que el imitador supo resolver las dificultades que se le presentaron con gran destreza y sin hacer que se noten durante la interpretación.

Pamela Cortés también felicitó al participante y lo motivó a seguir adelante con su preparación.

No te pierdas todas las emociones de Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.