Primeros preclasificados para la semana final; Isabel Pantoja y Douglas Bastidas

Los jueces Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí en lla gala 24 de Yo Me Llamo. Lunes 13 de octubre del 2025.

Isabel Pantoja y Douglas Bastidas fueron escogidos por el jurado como los primeros preclasificados para la semana final de Yo Me Llamo.

Esta noche, se vivió una nueva dinámica en la competencia donde la inteligencia artificial escogió la canción que interpretaron los imitadores de esta noche.

Isabel Pantoja cantó ‘Así fue’. “Qué canción tan hermosa”, dijo Lucas Arnau con la interpretación de la imitadora, tras recalcar que debe darle más matices y naturalidad a la voz del personaje.

“Me he quedado sorprendido. Ha sido un nivel de interpretación muy pero muy potente”, comentó Ricardo Velasteguí y aplaudió la presentación de la imitadora.

Pamela Cortés le sugirió sentir más la parte corporal del personaje, pero alabó también la presentación tan limpia que tuvo.

La inteligencia artificial escogió el tema ‘Un nuevo amor’ para que Douglas Bastidas la interprete en esta gala. “Se ve un avance en tu personaje y en tu proceso cada vez que te presentas”, dijo Ricardo; además, lo felicitó por mantener su postura y caracterización muy similares a las del artista original.

Pamela Cortés, comentó que su gestualidad y su voz fueron precisos, también que la forma en que ejecutó su presentación fue muy acertada, similar a un concierto en vivo.

Lucas mencionó que le alegra mucho el progreso que Douglas ha tenido en el programa. El juez también aplaudió la semejanza con el artista original y lo impulsó a seguir creciendo.

