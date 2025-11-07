¡Vota por tu imitador favorito!; 10 clasificados se medirán en la semana final de YMLL

El público se une como juez a Pamela, Lucas y Ricardo en la etapa final de Yo Me Llamo

Este lunes 10 de noviembre, 10 imitadores compiten por convertirse en el mejor de la temporada de Yo Me Llamo tras haberse convertido en clasificados.

Los 10 imitadores fueron los mejores durante la dinamica 'Mi elección'. Ahora es momento de definir quién de ellos es el mejor.

¡Tú puedes ayudar a tu favorito! Vota por el imitador que más te guste en las historias de la cuenta de Instagram @teleamazonasec y en el siguiente formulario para que pueda convertirse en el mejor de Yo Me Llamo.