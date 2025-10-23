¡Vota por tu imitador favorito!; solo los mejores continúan en la última etapa de Yo Me Llamo

El público se une como juez a Pamela, Lucas y Ricardo en la etapa final de Yo Me Llamo

Este viernes 24 de octubre, ocho imitadores compiten por clasificarse a la semana final de Yo Me Llamo.

Billie Eilish, Pablo Alborán, Camilo, Silvio Rodríguez, Daniel Santos, Ricardo Montaner, Nicki Nicole y Los Visconti son los participantes que se enfrentan esta noche tras haber preclasificado.

Los ocho imitadores fueron los mejores durante la dinamica de Contrapantalla. Ahora es momento de definir quién de ellos es el mejor y merece clasificarse a la semana final.

¡Tú puedes ayudar a tu favorito! Vota por el imitador que más te guste en las historias de la cuenta de Instagram @teleamazonasec y en el siguiente formulario para que pueda llegar a la siguiente etapa de Yo Me Llamo.