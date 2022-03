Putin advierte a Macron que no renuncia a la guerra para lograr sus objetivos

El presidente ruso, Vladímir Putin, avisó este domingo, en una conversación con Emmanuel Macron de la que dio cuenta el Elíseo, que no tiene intención de renunciar a los cuatro objetivos que se ha marcado en este conflicto.

Durante la llamada telefónica entre los dos mandatarios, Putin se mostró inflexible en sus exigencias para Kiev. Demandas que se sustentan en cuatro puntos y que tiene la intención de «obtener todos sus objetivos con la negociación o con la guerra».

Esas cuatros exigencias son lo que Moscú llama la «desnazificación» de Ucrania; su desmilitarización, es decir la renuncia a integrar la OTAN y a disponer de un Ejército; el reconocimiento de la independencia de Crimea; y el reconocimiento de la independencia del Donbás, en el este del país.

Macron le reiteró sus «preocupaciones y exigencias en el terreno humanitario y político» para que ponga fin a la invasión de Ucrania. Se trata de obtener corredores humanitarios y las condiciones para una negociación a la que -señaló la presidencia francesa- las autoridades ucranianas se han mostrado dispuestas a participar.

I spoke to President Putin this morning. He refuses to stop his attacks on Ukraine at this point. It is vital to maintain dialogue to avoid human tragedy. I will continue my efforts and contacts. We must avoid the worst.