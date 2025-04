Actualizado 18:00

Los radares que controlan la velocidad en Guayaquil dejarán de funcionar desde este viernes 4 de abril de 2025. Así lo anunció la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) con un comunicado en sus redes sociales.

Según lo dispuesto por el alcalde Aquiles Álvarez, los radares dejaran de estar operativos por 20 días, detalló la ATM. Es decir, entre el 4 y 23 de abril de 2025.

Dejarlos fuera de funcionamiento responde a un proceso de calibración que deben cumplir. Los 42 dispositivos ubicados en las vías con mayor siniestralidad serán recalibrados en presencia de un notario.

«Durante ese plazo no se emitirá ningún tipo de sanción«, precisó la ATM. Sin embargo, añadió que esto «no exime a la ciudadanía del cumplimiento de no exceder el límite de velocidad».

La ATM también indicó que cumple de manera periódica con la calibración de los dispositivos de control, sin embargo, «dentro de su proceso de reestructuración del área de Gestión de Infracciones realizará una recalibración de sus equipos».

Poco después de este anuncio, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) rechazó que haya sido ordenada por el alcalde de Guayaquil y añadió que la decisión fue adoptada «de forma autónoma» por la Agencia debido al «incumplimiento de proceso de calibración de los dispositivos».

Asimismo, aprovechó el mensaje en X para exhortar a la ATM a que la calibración sea realizada por laboratorios acreditados «y no por los mismos fabricantes de los radares, como se hizo en el pasado».

⚠️ ATENCIÓN

La suspensión de los radares en vía a la Costa no fue una decisión de la @alcaldiagye, como ha señalado la @ATMGuayaquil en su comunicado.

Esta medida fue adoptada de forma autónoma por la ANT, debido al incumplimiento del proceso de calibración de los dispositivos 🧵 pic.twitter.com/ngjvwlYphj — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) April 4, 2025

