Nueva reserva en Galápagos: Un refugio para salvar a una especie en peligro crítico

La Unesco declaró en 1978 al archipiélago como Patrimonio Natural de la humanidad

La Fundación Jocotoco inauguró este miércoles 29 de abril, la Reserva Los Petreles, en la isla San Cristóbal, un espacio clave para la conservación del Petrel de Galápagos, una de las aves marinas más emblemáticas y amenazadas del archipiélago.

Ubicada en la parte alta de San Cristóbal, en un área privada dentro de la zona agrícola, la reserva constituye un hito en los esfuerzos de restauración ecológica y protección de hábitats críticos para la reproducción de esta especie endémica, categorizada 'En Peligro Crítico de Extinción'.

Recuperación de San Cristóbal

Los Petreles, una de las 18 reservas de Jocotoco a nivel nacional, protege unas 118 hectáreas de bosque nativo, dominado por Miconia robinsoniana, y alberga especies de flora y fauna de alto valor ecológico, incluyendo cerca de 27 tipos de aves entre nativas, endémicas y migratorias, helechos nativos y orquídeas endémicas.

Actualmente resguarda siete colonias de anidación y 141 nidos, consolidándose como uno de los sitios más importantes para la recuperación del petrel en San Cristóbal.

Espacio para investigación científica

Durante la inauguración se destacó la importancia ecológica del petrel como indicador de la salud de los ecosistemas insulares, los avances en control de especies invasoras y restauración del hábitat y el fortalecimiento de programas de educación ambiental.

Asimismo, la consolidación de un espacio para la investigación científica, monitoreo y visitas educativas controladas.