Rafa Benítez dijo que James está aislado por sospecha de COVID-19

James Rodríguez sigue formando parte de la plantilla del Everton, equipo dirigido por, nada más y nada menos que, Rafa Benítez.

Rafa Benítez, director técnico del Everton de la Premier League, compareció ante los medios de comunicación de Inglaterra antes del debut de su club.

En la rueda de prensa, Benítez habló sobre James Rodríguez y detalló que el jugador colombiano lleva varios días sin entrenar con el primer equipo porque se encuentra en su casa, aislado por sospecha de COVID-19.

Pero los hinchas pusieron en tela de duda las palabras de Benítez, pues el central del equipo, Yerry Mina, estuvo en casa de James para participar en una transmisión de Twitch el pasado 11 de agosto de 2021, y de ser cierto que James está en aislamiento por sospecha de COVID-19, Mina no habría podido ir hasta la casa del 10, es más, el equipo médico del Everton habría tomado cuidados por el contacto entre los jugadores.

Según el portal de noticias deportivas de Yahoo, “En segunda instancia, James Rodríguez reveló en su última transmisión de Twitch que ya sabía que no iba a estar en el debut con el Everton. Sin embargo, nunca habló de un aislamiento o estar contagiado. Por el contrario, él mismo comentó que no sabía si iba a seguir en el Everton y que va a esperar hasta el 30 de agosto para saber si puede ir a jugar con otro club en Europa. Esto lo confirmó el jueves, 12 de agosto”.

No cabe duda de que James Rodríguez es una figura del fútbol que todo club quisiera tener a pesar de que su nivel no es el mismo de antes por la irregularidad que tuvo que enfrentar con directores técnicos que no le daban los minutos necesarios.

Hace dos semanas se hablaba sobre una posible vuelta del colombiano a las filas del Real Madrid, en donde dirige Carlo Ancelotti, pero no se concretó nada.