Una nueva serie de historietas de DC comics, titulada «Batman: Urban Legends», revela que el personaje de Robin, el inseparable compañero del caballero oscuro, sería bisexual. El pasaje que lo anuncia se desenvuelve en la sexta entrega, que salió a la venta en las recientes semanas.

Tim Drake, una de las identidades de Robin en el complejo universo de DC Comics, rescata a su amigo Bernard de un secuestro por parte de una secta. En un punto, ambos comparten un momento de conexión inesperada y, a partir de allí, todo cambia.

“Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo”, le dice Robin a Bernard Dowd. “Esperaba que lo hicieras. Tim Drake… ¿quieres tener una cita conmigo?”, le pregunta el personaje de Bernard Dowd a Robin. “Sí, creo que quiero”, le responde nervioso Robin a Bernard.

La escritora de cómics Meghan Fitzmartin, en una entrevista con Polygon, dijo que este asunto ocurrió “porque así es Tim». «Amo mucho a este personaje, y cuando volví a releer todo lo que pude para hacer justicia a Robin, quedó claro que esta es la historia que Tim necesitaba contar».

Tanto DC Comics como Marvel han comenzado a incluir más personajes LGBTQ en sus nuevas historias. No obstante, en esta historia en específico, medios de entretenimiento aseguran que la puerta está abierta para que la relación de Drake y Bernard evolucione en el próximo número de «Batman: Urban Legends».

Fuente | Infobae/El Mundo