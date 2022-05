Ocurrió hace varios años, apuntó la actriz Rebel Wilson al describir haber sido acosada sexualmente por un ex compañero de reparto masculino, a quien no nombró. La revelación la hizo en una reciente entrevista publicada por la revista People.

«Me llamó a una habitación y se bajó los pantalones», dijo. Wilson le dijo al medio que luego le pidió que realizara un acto sexual frente a sus amigos. «Fue horrible y repugnante». La estrella de «Pitch Perfect» detalló que después del incidente «trataron de destruirme a mí y a mi carrera.»

Según el medio The Hill, recordó que ‘documentó’ el lamentable episodio y se lo dijo a su agente y a otros «entre los círculos de la industria» además de quejarse al estudio. Se enteró de que era la cuarta persona que se quejaba del hombre, señala. Y lamentó no haber abandonado la película, a pesar de que no hizo nada malo.

«Si hubiera sucedido después de #MeToo, entonces yo podría simplemente haberlos jodido», reflexionó Wilson. «Si volviera a suceder, probablemente me defendería aún más por la valentía de las otras mujeres que se han levantado y ahora me han dado una oportunidad”, añadió.

En 2017, la actriz ya había compartido en redes sociales otro suceso similar, esta vez con un director de cine. «Una estrella masculina, en una posición de poder, me pidió que entrara a una habitación con él y luego me pidió repetidamente que le metiera el dedo en el culo», tuiteó. «Repetidamente dije que no y finalmente salí de la habitación».

En estos días, Wilson se encuentra en promoción de su nueva película ‘Senior Year’, la cual se estrenó en Netflix el pasado mayo 18. Hablando sobre la dinámica en el set, la actriz le dijo a People: «Debido a que hay muchos actores jóvenes en la película, quería asegurarme de que hubiera mucho respeto por todos».

Fuente | The Hill/Terra cl.