Actualizado 23:44

Redacción Teleamazonas.com |

«No te metas que no es contigo, majadero…«. Así se refirió una rectora de una institución educativa a un alumno en Guayaquil, según se ve en un video difundido en redes sociales este viernes 24 de enero del 2025.

La rectora fue separada del colegio ubicado en Sauces 5, según anunció en un escueto comunicado el Ministerio de Educación del Ecuador.

En el video se ve a la funcionaria, rodeada de otros estudiantes, y como se acerca a un adolescente mientras le dice: “No te metas, no te metas que no es contigo, majadero… ¿Tú eres el maestro? ¿Tú eres el maestro? ¡Cállate, majadero!”.

La rectora entre gritos increpa al estudiante a que haga silencio. El joven insiste en sus respuestas de que se diga la verdad de la discusión.

Activan medidas y aplican sanción

La cartera de Estado informó que con respecto al video que circula en redes sociales, “que evidencia una conducta inapropiada de la rectora de una institución educativa de Guayaquil hacia un estudiante”, tomó algunas medidas:

Activó las rutas y protocolos de actuación en estos casos.

en estos casos. La rectora ha sido separada de su cargo .

. Se implementaron medidas de apoyo psicológico a través del DECE para garantizar el bienestar emocional de los involucrados y evitar la repetición de hechos similares.

