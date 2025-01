TCE pide al Consejo Nacional Electoral tomar acciones contra los discursos de odio

Actualizado 22:50

Quito, EFE |

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador exhortó este viernes, 24 de enero del 2025, a los candidatos presidenciales a «ajustar sus discursos y actos de campaña a los principios de la no discriminación, pluralismo a la dignidad».

El pedido llega ante la denuncia presentada contra el candidato Luis Felipe Tillería (Avanza) por sostener como «una aberración» que el Estado asista a menores trans.

Si bien la jueza del TCE Ivonne Coloma archivó la denuncia presentada por Silueta X, un colectivo de defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, por no haber especificado la infracción electoral en su acusación, no desestimó el fondo del reclamo y conminó al Consejo Nacional Electoral (CNE) tome acciones pertinentes en el ámbito de sus competencias.

Para Silueta X, la resolución del TCE es «un triunfo parcial pero significativo», porque «el TCE no desconoció el fondo del asunto».

La presidenta de la asociación, Diane Rodríguez, consideró en un comunicado que «este fallo es un mensaje contundente a los candidatos y a la sociedad en general: no se tolerarán discursos de odio ni discriminación en las campañas electorales«

«El TCE reconoció la gravedad de los hechos y exhortó al CNE a tomar medidas y revisar la aplicabilidad del artículo 286 del Código de la Democracia (ley electoral) en el candidato Tillería. Esto es un paso adelante en nuestra lucha por la igualdad y el respeto a los derechos humanos», concluyó.

Las declaraciones de Tillería que motivaron la denuncia tuvieron lugar el pasado viernes en una entrevista con un medio digital, donde el candidato comparó la identidad de género de los niños y niñas trans con trastornos psicológicos.

Declaraciones tras sentencia de la Corte Constitucional

Tillería realizó sus declaraciones en el marco de una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, en la que aceptó una acción extraordinaria de protección por un caso de discriminación por género a una niña trans española en una escuela.

«Nosotros respetamos a los niños, pero no podemos azuzar desde el Estado que ahora la Corte Constitucional dé un dictamen para que el Ministerio de Educación lo asista en esta transición. (…) Les van a pedir a los profesores que tienen que hacer procotolos para el que el resto de niños les entiendan en sus problemas psicológicos de que un niño dice que es niña», dijo Tillería.

Al tratarse del caso de una familia española en Ecuador, el candidato aseveró que «esto viene de una agenda de (la exministra española de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos) Irene Montero, de España, donde tratan de adoctrinar a los niños y meter el germen en nuestra infancia».

«Llegaron hasta la Corte Constitucional para decirle al Ministerio de Educación que tiene que hacer directrices, en lugar de tener un psicológo en el colegio que le diga que es niña y de tratar de darle una guía psicológica para que entienda que tiene su fisonomía de niña y que tiene que ir a los baños de niñas», añadió Tillería.

El aspirante presidencial consideró que la transición de género es una decisión que no pueden tomar menores de edad. «Promover desde el Estado que un niño transite de género es una aberración que no tenemos que dejar que entre a Ecuador», enfatizó.

«Si el día de mañana mi hijo me dice que quiere mutilarse un dedo para parecerse a Spiderman, yo necesito, para que no vaya a mutilarse su dedo, llevarlo a algún tratamiento psicológico para que le explique que él no es Spiderman. Lo mismo ocurriría si él me dice que quiere mutilarse el pene», insistió Tillería.

Tillería, que es uno de los dieciséis candidatos a la Presidencia de Ecuador para las elecciones generales previstas para el domingo 9 de febrero, es concejal de un distrito de Londres, donde vive desde 2003.

