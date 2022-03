Rescatan en Florida a un migrante que viajaba en una tabla de windsurf

Un entrenador cubano de buceo que atravesó el Estrecho de la Florida en una tabla de windsurf fue rescatado.

Lo hallaron frente a los cayos del sur de Florida (EE.UU.) y transferido a un hospital, informaron las autoridades.

La estación de la Guardia Costera estadounidense de Islamorada rescató el miércoles al hombre que viajaba en una tabla de windsurf.

Aproximadamente a 15 millas (24 km) al sur de este cayo floridano, según un tuit de la agencia federal.

El hombre, al que varios medios locales han identificado como Elián López, «fue transferido a EMS (servicios médicos de emergencia) para un mayor nivel de atención.

Llevaba puesto un #chalecosalvavidas, tenía un GPS y teléfonos celulares», añade el tuit del séptimo distrito de la Guardia Costera.

#Breaking @USCG Station #Islamorada rescued a man on a windsurf board, Wednesday, approximately 15 miles south of Islamorada. He was transferred to EMS for a higher level of care. He was wearing a #lifejacket, had a GPS, and cell phones. #SAR pic.twitter.com/Q6GCf4sGzs