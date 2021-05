Restaurante fue atacado con mil cucarachas en China

Un restaurante, ubicado en la localidad de Taipéi en China, fue objeto de ataque el pasado lunes tres de mayo durante horas de la noche.

El ataque quedó grabado en video y en el clip se ve que un hombre desconocido entra al restaurante y vacía una caja que contenía más de mil cucarachas y luego huye junto con otra persona, informan los medios locales.

Según los primeros reportes el dueño del restaurante tendría vínculos y problemas económicos con grupos de delincuencia organizada de la localidad.

«El incidente sucedió mientras el restaurante acogía una reunión policial con casi 700 invitados. Sin embargo, el comisionado de Policía de Taipei, Chen Jia-chang, descarta que fuese un acto de provocación contra los uniformados, sino que lo atribuye a un ajuste de cuentas entre el dueño del negocio y una red de crimen organizado, al parecer por una deuda de dinero», publica el portal de noticias RT.

Roach attack — police are investigating two men who reportedly released over 1000 cockroaches in a restaurant where the police chiefs of Taipei and New Taipei cities were attending a dinner party last night.



(video source: Taipei police department) pic.twitter.com/r2yMtf4JJD