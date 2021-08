Revelan escándalo sexual de los jugadores del Brann SK de Noruega

Un grupo de jugadores del Brann SK, de la liga de Noruega, se vio envuelto en un escándalo tras revelarse actos de indisciplina.

Según medios internacionales 12 jugadores del Brann SK participaron en una orgía que se llevó a cabo en el mismo estadio del equipo el pasado 10 de agosto de 2021.

Los futbolistas habrían salido en una noche de fiesta y llegaron hasta un club nocturno y posteriormente fueron hasta las instalaciones de su estadio, acompañados con siete mujeres, para continuar con su encuentro desenfrenado.

Los jugadores dejaron sus teléfonos celulares en sus casas para no ser detectados, pero no contaron con que las cámaras de seguridad del estadio del Brann SK grabaron todo y registraron en video los momentos en los que los jugadores tuvieron sexo en los camerinos e incluso en el mismo campo de juego. La fiesta se extendió hasta las cinco de la mañana del siguiente día.

La investigación demostró que hubo una «violación de las normas generales, de las restricciones por el coronavirus y del comportamiento que razonablemente esperamos de nuestros jugadores», detalla el comunicado emitido desde el Brann SK.

Según el portal de noticias deportivas de Yahoo, uno de los doce jugadores fue desvinculado del plantel, mientras que otro habría renunciado por su cuenta y el resto recibió una advertencia por escrito.

“El jugador que fue despedido por su «papel clave» en organizar la fiesta y el posterior desenlace fue identificado como Kristoffer Barmen, un volante de 28 años que llevaba 10 años en el club. El arquero danés Mikkel Andersen fue el jugador que decidió renunciar cuando se dieron a conocer los detalles del escándalo. Prefirió regresar a su país por las supuestas amenazas que recibieron él y su familia por lo acontecido en la noche del 10 de agosto”, publica Yahoo.

El entrenador del Brann se refirió a lo sucedido como repugnante y en la última fecha del campeonato de Noruega, los mismos hinchas del club abuchearon a los jugadores involucrados en el hecho y colgaron un cartel con la palabra “escoria” en las gradas.

Norwegian first division football club Brann SK said it had fired one player and issued written warnings to 10 others following a late-night sex party they organised at the club’s stadium. https://t.co/syPi00ZP2S pic.twitter.com/KNikiMERtj