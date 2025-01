El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz estará en línea de partida en el Giro de Italia 2025. Según el periódico italiano, la Gazzetta dello Sport, está confirmada la participación del crédito ecuatoriano. La ‘Locomotora’ del Carchi, sin embargo, mantiene silencio sobre el anuncio del medio y aún es reservado el calendario de competencias.

Según los detalles difundidos por la organización del Giro, el recorrido comenzará en Albania el 9 de mayo y está previsto que finalice en Roma el 1 de junio. En el texto de la nota se puede leer: «Nace el Giro 2025: salida desde Albania, Carapaz entre las estrellas junto a Primoz Roglic y Wout Van Aert».

La última vez que Carapaz corrió el Giro de Italia terminó en el segundo lugar en el 2022 y ahora estará entre los candidatos a volver a pelear por el título. El ciclista carchense ya se consagró como el ganador de esta competencia, que es una de las tres grandes del ciclismo. En la página oficial de la competencia se detalla que en esta edición se correrán 3 413 kilómetros.

