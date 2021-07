Richard Carapaz lanza un primer aviso de lo que tiene

El esloveno Matej Mohoric llevó a buen puerto la primera fuga de este Tour de Francia y se impuso en solitario en le Creusot. Sin embargo, los aplausos se los llevó el ecuatoriano Richard Carapaz por su importante desempeño a 10 km de meta.

Y es que de entre los favoritos, Richard Carapaz fue el que se animó a intentar abrir un hueco en el penúltimo ascenso de la jornada.

Sin embargo, tras rodar 10 kilómetros en solitario fue alcanzado por el pelotón a 100 metros de la meta.

Top riding from @RichardCarapazM. Got to admire that attacking instinct 👏



The Ecuadorian was caught on the line, with @GeraintThomas86 also there in the GC group #TDF2021 pic.twitter.com/8CjIRSBgwb