Robert De Niro se declara en la quiebra por su último divorcio

El reconocido actor Robert De Niro estaría viviendo una crisis económica a causa del estilo de vida ostentoso y caro de su exesposa Grace Hightower.

Según la abogada de la celebridad, el actor de 77 años se ha visto obligado a trabajar a pesar de su avanzada edad, solamente para costear la vida de su expareja.

“El señor De Niro tiene 77 años, y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower?”, dijo a PageSix la jurista.

Según la abogada Caroline Krauss, la estrella de ‘The Irishman’ “podría enfermarse” o morir.

Medios especializados indican que la situación económica de De Niro sería crítica por los gastos que ha tenido que asumir en su divorcio.

Y es que la abogada señala que, en 2019, el actor gastó 1,67 millones de dólares en Hightower.

