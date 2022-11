Roberto Izurieta analiza la situación política en Brasil

El analista internacional Roberto Izurieta comentó los motivos que llevaron a Lula a ganas las elecciones presidenciales en Brasil.

«No se gana una elección por una razón en particular sino por una serie de razones. La elección para la mayoría de los brasileños no fue fácil», indicó el internacionalista.

Resalta que en esta ocasión se ha visto un «Lula moderado. Un líder sindical que se ha ido moderando y sin lugar a dudas para esta elección hizo una apuesta para los demócratas. Fue una apuesta hacia el centro», explica.

Así, afirma que la democracia avanza cuando los líderes políticos van hacia el centro. En cambio, Bolsonaro apostó por mantenerse en la radicalización y «en esta elección se demostró que no funcionó».

El nuevo gobierno de Lula

Para Roberto Izurieta el nuevo gobierno de Lula será diferente a lo ocurrido tiempo atrás. Para empezar, «no tienen la plata que tenían antes. Vivieron la gran bonanza internacional. Ahora estamos en una situación de inflación, guerra, invasión de Rusia a Ucrania, problemas en la cadena suministro, subida de tasas de interés. La situación es distinta. Una cosa es con plata y otra sin plata», afirmó.

Otro punto, explica, es el movimiento que se dio en Brasil, que no fue de manera política. «Lo que vamos a ver ahora es una serie de movimientos; aquellos verdaderamente leales a Bolsonaro que creen en la provocación se mantendrán unidos». Indica que habrá grupos extremistas que incitarán a la violencia. «Esos extremistas no pueden creer lo que ha pasado. No creen en la democracia, creen en teorías de conspiración y noticias falsas. Ahí es cuando las fuerzas del orden deben intervenir para contenerlos», afirmá.

Silencio de Bolsonaro

Por otra parte, Roberto Izurieta considera que perder es difícil, y Bolsonaro lo debe estar procesando. «Los líderes demócratas sacan el valor para reconocer el triunfo».

«Será importante lo que él declare. Una cosa es que diga que se dieron incidentes en el proceso electoral; y otra cosa es decir que esos problemas invalidan el resultado final. Y, por lo tanto, el ganador no es el ganador».

Adicionalmente, resalta que hablar dos días después de la elección, cuando la temperatura ha bajado, es bueno. «Aquellos que han perdido que hablen cuando están más tranquilos», sostiene.

