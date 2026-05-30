Rotura de tubería provoca cortes de agua en Quito este sábado 30 de mayo

Corte de agua afecta a Guápulo, La Floresta y González Suárez por tubería rota.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento informó este 30 de mayo de 2026 sobre la rotura de una tubería matriz de seis pulgadas en las calles Barcelona y Mallorca, en la parroquia Itchimbía, en Quito.

Debido a esta emergencia, se registró el corte temporal del servicio de agua potable en varios sectores de la capital, entre ellos Guápulo, La Paz, Nueva Floresta, La Vicentina, La Floresta, Mariscal Sucre y González Suárez.

Según el comunicado difundido por la entidad municipal, personal técnico trabaja en la reparación de la tubería afectada para restablecer el servicio lo antes posible.

Las autoridades señalaron que el suministro de agua se recuperará de manera paulatina durante la tarde de este sábado.