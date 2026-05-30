Colombia reacciona a decisión de Noboa de eliminar tasa de seguridad desde junio

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado este 30 de mayo de 2026 en el que rechazó que la eliminación de aranceles impuesta por Ecuador sea relacionada con dinámicas electorales o presentada como una decisión unilateral de “buena voluntad”.

Según la Cancillería colombiana, la derogación de las medidas arancelarias a partir del 1 de junio responde a resoluciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), que ordenaron retirar las restricciones comerciales impuestas por Ecuador al intercambio bilateral.

El gobierno colombiano afirmó que las medidas ecuatorianas contravenían el ordenamiento jurídico andino y afectaban el comercio intracomunitario, la seguridad jurídica y las economías fronterizas entre ambos países.

Además, Bogotá señaló que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional también habrían advertido sobre los riesgos económicos derivados de mantener restricciones comerciales entre las dos naciones.

En el comunicado, Colombia manifestó preocupación por declaraciones públicas que, según indicó, podrían interpretar decisiones comerciales y fronterizas como herramientas ligadas a coyunturas político-electorales.

La Cancillería colombiana también calificó como una “flagrante conculcación del principio de no intervención” cualquier presunta injerencia extranjera en el proceso electoral colombiano y rechazó que la eliminación de aranceles sea presentada como un gesto político del gobierno ecuatoriano.

Finalmente, Colombia confirmó que también derogará las medidas adoptadas en respuesta a las restricciones ecuatorianas, con el objetivo de restablecer plenamente las relaciones comerciales bilaterales dentro del marco de la Comunidad Andina.