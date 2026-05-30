Localizan a Paula Emilia Góngora y Andrea Alarcón tras activación de la Alerta Emilia
Las autoridades confirmaron que Paula Góngora y Andrea Alarcón, reportadas como desaparecida, fueron encontradas.
Actualizan Alerta Emilia: Paula Emilia y Andrea Alarcón fueron encontradas
Policía Nacional
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Actualizado:
30 may 2026 - 10:43
Las niñas Paula Emilia Góngora Salazar y Andrea Alarcón, reportadas como desaparecidas el pasado 28 de mayo de 2026 en Quito, ya fueron localizadas, según confirmó la actualización oficial de la Alerta Emilia difundida por las autoridades.
La desaparición de las menores generó preocupación en redes sociales y activó los protocolos de búsqueda inmediata para menores desaparecidos en Ecuador.
Hasta el momento, las autoridades no han informado detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre su estado de salud.
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