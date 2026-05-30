Localizan a Paula Emilia Góngora y Andrea Alarcón tras activación de la Alerta Emilia

Las niñas Paula Emilia Góngora Salazar y Andrea Alarcón, reportadas como desaparecidas el pasado 28 de mayo de 2026 en Quito, ya fueron localizadas, según confirmó la actualización oficial de la Alerta Emilia difundida por las autoridades.

La desaparición de las menores generó preocupación en redes sociales y activó los protocolos de búsqueda inmediata para menores desaparecidos en Ecuador.

Hasta el momento, las autoridades no han informado detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre su estado de salud.