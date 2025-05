Se revela versión de implicado en robo de un millón de dólares a la Lotería

El hombres es acusado de formar parte de una banda que robó un millón de dólares a la Lotería. Cometieron nueve asaltos en seis meses.

Una banda conformada por 22 personas asaltó nueve locales de la Lotería durante seis meses. Los implicados lograron sustraer cerca de un millón de dólares, entre dinero en efectivo, máquinas y boletos de la suerte.

Este modus operandi ha sorprendido a Ecuador y tomó relevancia tras la deportación de uno de los sospechosos desde Estados Unidos. Los robos iniciaron en octubre del 2022 y culminaron en abril del 2023.

Según consta en el expediente de la Fiscalía, citado por el portal Primicias, el robo asciende a 994 658 dólares. 22 personas se encuentran detenidas y uno de ellos, Wesly Antonio M., asegura que no cometió el delito. El hombre de 34 años de edad tenía una notificación roja de Interpol y fue deportado de Estados Unidos. Ahora permanece asilado en la cárcel de El Inca, en Quito.

‘Arriesgué mi vida para trabajar sanamente’

Wesly Antonio M., quien fue extraditado desde Estados Unidos el 20 de mayo del 2025, asegura que no cometió el delito y se encuentra encarcelado injustamente en Quito.

“Me encuentro privado de la libertad por un injusto delito que no he cometido, en mi juventud he cometido errores como todo individuo sin conciencia de lo que conlleva la responsabilidad como padre”, señaló el hombre en un escrito a la jueza del caso, que cita Primicias.

De igual forma, aseguró que al ser padre cambió su vida para buscar un futuro mejor para su familia de forma honrada. «Inclusive arriesgando mi vida a través del cruce de varias fronteras con el único fin de trabajar sanamente, como lo estaba haciendo fuera de mi país”, agregó en el documento.

Finalmente, desde su aislamiento en la cárcel de El Inca, dijo que valora su libertad. “Es ahora cuando más valoro el respeto, la humanidad y el bienestar común de quienes buscamos días mejores para nuestras familias”, añadió.

Así ocurrieron los robos en nueve locales

El caos empezó el 25 de octubre del 2022. Los implicados robaron el local ubicado en el centro comercial Albocentro 4, norte de Guayaquil. De ahí se llevaron boletos valorados en 119 953 dólares y 510 dólares en efectivo.

Un mes después, el 11 de noviembre del mismo año asaltaron en el Punto de la Suerte de las calles Chile y Luque, centro de la ciudad. Se robaron toda la mercancía de Lotto, Pozo Millonario, Lotería y raspaditas, valoradas en 214 026 dólares.

El 17 de noviembre de 2022 irrumpieron en el Punto de la Surte de Vinces. Ocho hombres robaron una caja fuerte con dinero y boletos de la Lotería que tenían un monto de 88 694 dólares.

Luego de ocho días, el 25 de noviembre, regresaron al local del Albocentro 4. Cuatro armados se llevaron Raspaditas, Lotería, lottos, Pozos Millonarios, Sorteo Navideño y 126 dólares en en efectivo. En total el perjuicio se estableció en 20 025 dólares.

Un quinto y sexto robo ocurrieron el 16 de diciembre del 2022 y 18 de febrero del 2023. Los asaltantes amarraron con cintas de embalaje a la vendedora del local ubicado en La Garzota y se robaron boletos de la Lotería, Raspaditas, Pozos y Lottos y 450 dólares en efectivo. Las pérdidas ascendían a 18 900 dólares. Mientras que en el segundo asalto tres hombres vestidos de policías entraron al lugar y se llevaron 24 300 dólares.

Dos meses de después, el 10 de abril del 2023 en el Punto de la Suerte en Playas los asaltantes se llevaron la caja fuerte con 10 057 dólares y boletos de Lotería, Lotto y Raspadita, valorados en 49 886 dólares.

Los últimos robos se reportaron el martes 11 de abril del 2023 en un local de Mapasingue y un día después en el Punto de la Suerte ubicado en Cumandá, en Chimborazo.

Llamadas interceptadas y análisis financieros

Los robos y asaltos fueron investigados por la Fiscalía y agentes policiales para identificar el modus operandi. Para ello, interceptaron las llamadas telefónicas, se realizaron pericias balísticas e indagó a los vehículos usados en los asaltos. Además, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) revisó los ingresos de los 22 involucrados.

En el expediente, citado por el portal Primicias, constan escrituras de compras de bienes, terrenos y viviendas, valoradas hasta en 60 000 dólares; y los pagos que realizó la Junta de Beneficencia a las personas que se acercaban a cobrar los boletos premiados, que fueron sustraídos durante los robos.

Asimismo, en la intervención de las llamadas telefónicas, que se usarán como pruebas, constan diálogos entre Alfredo E. y Cristian R., dos cabecillas de la banda.

Ellos señalaban que podían perpetrar otro robo en un lugar donde habían confirmado que las cámaras estaban defectuosas y que debían reunirse con sus cómplices en el sector de las Malvinas, sur de la ciudad. En el diálogo también para referirse a las armas de fuego dicen que “tienen que llevar una funda amarilla y poner unos bingos en el interior”, detalla el portal Primicias.

En el sexto robo en el local ubicado en La Garzota se detuvo a uno de los implicados. Él en su desesperación llamó al cabecilla de la banda para pedirle ayuda y esa información fue usada por la policía para desmantelar a la banda.

