Rubén Blades responde a la polémica entre Residente y J Balvin

El cantante Rubén Blades lanzó un nuevo tema a través de sus redes sociales para pronunciarse sobre el polémico enfrentamiento entre Residente y J Balvin. Se trató de un rap, al que tituló «No le pongan atención a esas cosas».

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario”, señala al inicio del videoclip.

En otro momento de la canción, el intérprete aclara que entre él y Residente hay una gran amistad: “Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro: aconsejo a René porque lo quiero como hermano”.

¿Lanza comentario contra J Balvin?

Además, hace una clara referencia a la actitud de J Balvin: “Cuando a veces la rabia, a mi razón enrosca, me digo: ‘Rubencito, águila no caza mosca’. No es amor y cariño, es amor y control. Dejar que el niño chille a veces es mejor”, dice.

“Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende: el oro jamás compra a quien su alma jamás vende”, añade.

Recordemos que René Pérez, más conocido como Residente, hace poco estrenó una sesión con Bizarrap en la que arremetió contra el intérprete colombiano J Balvin