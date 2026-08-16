Jordy Caicedo fue expulsado por agresión en la derrota de Huracán ante Sarmiento

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo protagonizó una jornada desafortunada en el fútbol argentino durante el encuentro disputado este domingo 16 de agosto de 2026. En el compromiso válido por la quinta fecha de la Primera División de Argentina, Huracán visitó a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, en un cotejo que terminó empañado por la temprana salida del atacante tricolor tras recibir una tarjeta roja directa.

La acción de la expulsión ocurrió a los 66 minutos del segundo tiempo, cuando el partido se encontraba con ventaja a favor del conjunto local. Tras disputar un balón en el área rival, Caicedo se enfrascó en un fuerte forcejeo con el experimentado defensor central Juan Manuel Insaurralde.

En medio de los roces y la fricción del juego, el delantero tricolor perdió el control y le propinó un cabezazo en el rostro al zaguero rival en frente del juez central.

El árbitro del partido, Hernán Mastrángelo, presenció la jugada a muy pocos metros de distancia y no dudó en sancionar la infracción de inmediato.

Sin necesidad de recurrir al VAR para revisar la jugada, el colegiado sacó la tarjeta roja directa para enviar al atacante de 28 años a los camerinos, dejando a Huracán con un hombre menos en un tramo decisivo del compromiso donde buscaban la remontada.

La inferioridad numérica terminó de sentenciar las aspiraciones del conjunto del 'Globo', que no encontró los caminos para vulnerar el bloque defensivo de Sarmiento. El equipo de Junín aprovechó los espacios dejados por la visita y selló la victoria por un marcador de 2-0, dejando al cuerpo técnico de Huracán sumamente molesto por la irresponsabilidad disciplinaria de su referente de área.

Con esta tarjeta roja, Jordy Caicedo se expone a una sanción de al menos dos fechas de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al tratarse de una agresión física directa.

La baja del delantero tricolor representa un problema serio para la alineación titular de Huracán de cara a las próximas jornadas del torneo local.