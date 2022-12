El gobierno de Estados Unidos confirmó, este jueves 8 de diciembre de de 2022, la liberación de la basquetbolista de la Women’s National Basketball Association, Brittney Griner.

La noticia la dio el propio presidente, Joe Biden, a través de su cuenta de Twitter. El escribió que Griner está regresando a su país «sana, salva y de buen humor».

El retorno de Ge concretó gracias a la liberación de Viktor Bout, un traficante de armas ruso, que cumplía una condena en los Estados Unidos. Según la prensa rusa, el intercambio de detenidos se realizó en un aeropuerto de los Emiratos Árabes Unidos.

Griner fue detenida en el aeropuerto de Moscú en febrero de este año. Agentes de Migración detectaron en su equipaje «vapeadores» con esencia de Cannabis, que está prohida en Rusia. Ella fue condenada a nueve años de prisión por tráfico de drogas.

La sentencia movió a las autoridades estadounidenses a buscar una salida para su liberación, que se cumplió con el intercambio de detenidos.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT