La Selección de Ecuador confirma su primera baja para el Mundial 2026

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana confirmó este domingo 17 de mayo del 2026 que se queda fuera del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 por una lesión. Así lo publicó en una de sus historias de la red social Instagram.

Campana, quien también se perdió el Mundial del 2022 difundió un mensaje confirmando la mala noticia. “Hay sueños que uno lleva en el corazón desde niño… y hoy me toca aceptar que otra lesión me dejará fuera del Mundial”, puso.

Y luego agrego:“ Han sido días muy duros, llenos de emociones y preguntas. Pero en medio de todo, sigo confiando en Dios y en lo que él tiene preparado para mí. A veces no entendemos el por qué de las cosas, pero al final del día sé que todo tiene un propósito”.

Finalmente añadió: “Hoy, más que nunca, elijo creer, seguir esforzándome, seguir trabajando y no perder la fe”, escribió el tricolor este domingo 17 de mayo.

Leonardo Campana no jugará el Mundial 2026 por una lesión IG/ @leonardocampana

Tampoco fue en 2022

A pesar de ser uno de los delanteros con mayor proyección en el fútbol ecuatoriano y de haber iniciado una buena racha con el Inter Miami, Leonardo Campana también fuera de la lista definitiva de Ecuador para el Mundial de Qatar 2022.

El director técnico de la "Tri" en ese momento, Gustavo Alfaro, optó por otros perfiles en la delantera, como Enner Valencia, Michael Estrada y Kevin Rodríguez. La ausencia de Campana generó un intenso debate entre la hinchada y la prensa deportiva ecuatoriana, ya que muchos consideraban que su rendimiento en la MLS y su potencia física habrían sido variantes valiosas para el ataque del combinado nacional en la cita mundialista.